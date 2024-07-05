На Харківщині СБУ викрила жінку, яка працювала на окупантів

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилась 29-річна мешканка м. Куп’янська, яка нині проживає у Харкові.

Під час тимчасової окупації частини Харківської області у 2022 році жінка добровільно погодилась обійняти фейкову посаду «головного спеціаліста» у відділі призначення та перерахунків пенсій Куп’янської районної «філії» пенсійного фонду рашистів.

На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав’язування їм у подальшому російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Після деокупації зловмисниця переїхала зі звільненого Куп’янська до Харкова та влаштувалась працювати у поштовому відділенні, намагаючись «загубитися» у великому місті. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та притягли до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ так звана «начальниця» окупаційного пенсійного фонду Харківської області, яка приймала на роботу цю жінку-колаборантку, у жовтні минулого року заочно засуджена до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости