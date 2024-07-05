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З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 – 60

З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 – 60

З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.

Про це повідомляє «Українська правда».

«16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року», – наголосив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

Враховуючи це, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.

«У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України», – зазначив Демченко.

Агентство Телевидения Новости

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