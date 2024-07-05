У Харкові демонтували аварійні кіоски у переходах метро

На станціях харківського метрополітену демонтували аварійні торговельні точки.

Як повідомив заступник міського голови – директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, такі роботи провели на станціях «Історичний музей», «Університет» та «Майдан Конституції».

Він підкреслив, що прибрали не всі кіоски, а тільки ті, які були аварійними, мали численні пошкодження конструктиву та становили небезпеку для пасажирів. За його словами, решта торговельних майданчиків, які знаходяться в належному технічному стані, продовжує працювати.

«Через брак фінансування встановити нові кіоски на місцях демонтованих, метрополітен на цей час не може. Такі роботи будуть проведені після поліпшення фінансового стану підприємства», – наголосив Дмитро Липовий.

Агентство Телевидения Новости