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У Харкові демонтували аварійні кіоски у переходах метро

У Харкові демонтували аварійні кіоски у переходах метро

На станціях харківського метрополітену демонтували аварійні торговельні точки.

Як повідомив заступник міського голови – директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, такі роботи провели на станціях «Історичний музей», «Університет» та «Майдан Конституції».

Він підкреслив, що прибрали не всі кіоски, а тільки ті, які були аварійними, мали численні пошкодження конструктиву та становили небезпеку для пасажирів. За його словами, решта торговельних майданчиків, які знаходяться в належному технічному стані, продовжує працювати.

«Через брак фінансування встановити нові кіоски на місцях демонтованих, метрополітен на цей час не може. Такі роботи будуть проведені після поліпшення фінансового стану підприємства», – наголосив Дмитро Липовий.

Агентство Телевидения Новости

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