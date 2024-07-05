Харківщина перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації

Оперативна інформація станом на 16.00 05.07.2024 щодо російського вторгнення.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 84, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Разом з тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі боку російських міст Бєлгород та Шебекіно терористи загалом завдали п’ять авіаударів – скинули дев’ять КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Руська Лозова.

Водночас відбито два ворожих штурми поблизу Глибокого на Харківському напрямку. Без втрат позицій. Ще два боєзіткнення там продовжуються.

На Куп’янському напрямку противник два рази без успіху штурмував наші позиції у районі Синьківки. Авіація окупантів двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки – сумарно випущено два десятки НАРів. Окрім того, дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. 11 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще шість – тривають. Окупанти найактивніші у районі Тернів – там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.

Продовжує ворог спроби пошуку слабких місць в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Білогорівки та Виїмки захисники української землі відбили шість атак противника. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

Агентство Телевидения Новости