Немає ознак, що путін готовий вести переговори про мир – Столтенберг

Немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитися від війни проти України та розпочати ведення переговорів про мир.

Як повідомляє УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав у Брюсселі на пресконференції, присвяченій ювілейному саміту Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

«Це Україні вирішувати, якими будуть прийнятні умови для мирних переговорів і будь-якого переговорного рішення, оскільки Україна є суверенною і незалежною державою», – наголосив Столтенберг.

При цьому генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО повинне допомогти Україні зміцнити позиції, бо існує міцний зв’язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і тим, якою є ситуація на полі бою.

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