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У Харкові на водоймі потонув чоловік

У Харкові на водоймі потонув чоловік

4 липня у Харкові на кар’єрі «Дружба» потонув 34-річний чоловік. Тіло водолази дістали наступного дня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загиблого відшукали та дістали на берег водолази комунальної служби.

«Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купання заборонено», – нагадали в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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