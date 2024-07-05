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У Харкові на водоймі потонув чоловік
4 липня у Харкові на кар’єрі «Дружба» потонув 34-річний чоловік. Тіло водолази дістали наступного дня.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Загиблого відшукали та дістали на берег водолази комунальної служби.
«Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купання заборонено», – нагадали в ДСНС.