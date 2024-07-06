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На Харківщині виявили двох загиблих на насосній станції: отруєння парами шкідливих газів

5 липня близько 16:15 в приміщенні каналізаційно-насосної станції у селищі Пісочин Харківського району, попередньо внаслідок отруєння парами шкідливих газів, виявлено тіла 2 осіб: чоловік 1960 р.н. та жінка 1970 р.н.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Також постраждали 2 жінки, які отримали гостру реакцію на стрес.

Співробітники ДСНС вилучили тіла загиблих з приміщення насосної станції.

Крім того, для замірів повітря на наявність шкідливих речовин, залучалось відділення хіміків РХБЗ ДСНС. Правоохоронними органами проводяться слідчі дії, щодо з’ясування обставини події.

Агентство Телевидения Новости

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