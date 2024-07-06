На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії за підтримки авіації

Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні й штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області й Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також наші воїни знешкодили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 58 БпЛА ОТР, дев’ять ракет, 76 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости