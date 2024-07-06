На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з маршруткою: 14 людей загинуло

О 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, 14 людей загинуло з них 1 дитина.

«Особисто виїхав на місце аварії. Наразі тут працюють усі відповідні спецслужби», – наголосив Коваль.

Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео з місця події.

Агентство Телевидения Новости