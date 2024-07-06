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На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з маршруткою: 14 людей загинуло
О 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За попередньою інформацією, 14 людей загинуло з них 1 дитина.
«Особисто виїхав на місце аварії. Наразі тут працюють усі відповідні спецслужби», – наголосив Коваль.
Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.
Місцеві телеграм-канали опублікували відео з місця події.