Росіяни завдали авіаударів по двох селах на Харківщині: правоохоронці показали наслідки

7 липня близько 14:30 російські військові завдали авіаударів по селу Богуславка Ізюмського району. Зазнали поранень 73-річна жінка та 48-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 16:20 ворог вдарив з авіації по селу Новоплатонівка Ізюмського району: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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