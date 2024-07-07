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На Харківщині автівка наїхала на міну: четверо загиблих, зокрема дитина
У Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні загинули четверо людей, серед них – дитина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними правоохоронців, родина їхала на легковому автомобілі по ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.
Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та двоє дітей.
«Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники», – йдеться в повідомленні.