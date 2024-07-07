07.07.2024 23:23
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Поверталися з дачі: прокуратура повідомили деталі підриву авто з дітьми під Харковом
Сьогодні, 7 липня, близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шестеро людей, які повертались з дачі до Харкова.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Також виявлено фрагменти тіла немовля.
«Слідчі дії у нічний час зупинені. Інформація буде оновлюватись після поновлення подальшого пошуку тіл та встановлення всіх загиблих», – додали в прокуратурі.