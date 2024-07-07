Поверталися з дачі: прокуратура повідомили деталі підриву авто з дітьми під Харковом

Сьогодні, 7 липня, близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шестеро людей, які повертались з дачі до Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Також виявлено фрагменти тіла немовля.

«Слідчі дії у нічний час зупинені. Інформація буде оновлюватись після поновлення подальшого пошуку тіл та встановлення всіх загиблих», – додали в прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости