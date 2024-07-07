Другое
Перейти к списку новостей
07.07.2024 23:23
Просмотров: 83

Поверталися з дачі: прокуратура повідомили деталі підриву авто з дітьми під Харковом

Поверталися з дачі: прокуратура повідомили деталі підриву авто з дітьми під Харковом

Сьогодні, 7 липня, близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шестеро людей, які повертались з дачі до Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Також виявлено фрагменти тіла немовля.

«Слідчі дії у нічний час зупинені. Інформація буде оновлюватись після поновлення подальшого пошуку тіл та встановлення всіх загиблих», – додали в прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 