Інформація щодо наслідків ракетної атаки рф станом на 15:00: загиблих вже 28, поранено 112

Окупанти пошкодили понад 50 цивільних об’єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинуло 28 осіб:11 – на Дніпровщині17 – у Києві

Поранено 112 осіб:62 – на Дніпровщині48 – у столиці2 – у Київській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу, зазначив Клименко.

Агентство Телевидения Новости