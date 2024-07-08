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08.07.2024 15:17
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Інформація щодо наслідків ракетної атаки рф станом на 15:00: загиблих вже 28, поранено 112

Інформація щодо наслідків ракетної атаки рф станом на 15:00: загиблих вже 28, поранено 112

Окупанти пошкодили понад 50 цивільних об’єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинуло 28 осіб:11 – на Дніпровщині17 – у Києві

Поранено 112 осіб:62 – на Дніпровщині48 – у столиці2 – у Київській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу, зазначив Клименко.

Агентство Телевидения Новости

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