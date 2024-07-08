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Внаслідок масованого ракетного удару по Україні кількість загиблих збільшилася
Внаслідок масованого ракетного удару по території України кількість загиблих виросла.
Про це повідомляє ДСНС України.
Всього загинуло 33 особи:22 – місто Київ;11 – Дніпропетровська область.
Поранено 140 осіб:74 – у столиці;2 – у Київській області;64 – Дніпропетровській області.
Врятовано 19 осіб:11 – місто Київ;8 – Дніпропетровська область.
Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.