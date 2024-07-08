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08.07.2024 18:57
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Внаслідок масованого ракетного удару по Україні кількість загиблих збільшилася

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні кількість загиблих збільшилася

Внаслідок масованого ракетного удару по території України кількість загиблих виросла.

Про це повідомляє ДСНС України.

Всього загинуло 33 особи:22 – місто Київ;11 – Дніпропетровська область.

Поранено 140 осіб:74 – у столиці;2 – у Київській області;64 – Дніпропетровській області.

Врятовано 19 осіб:11 – місто Київ;8 – Дніпропетровська область.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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