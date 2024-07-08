Внаслідок масованого ракетного удару по Україні кількість загиблих збільшилася

Внаслідок масованого ракетного удару по території України кількість загиблих виросла.

Про це повідомляє ДСНС України.

Всього загинуло 33 особи:22 – місто Київ;11 – Дніпропетровська область.

Поранено 140 осіб:74 – у столиці;2 – у Київській області;64 – Дніпропетровській області.

Врятовано 19 осіб:11 – місто Київ;8 – Дніпропетровська область.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости