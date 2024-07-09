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Прикордонники показали збиті над Харківщиною «Ланцети»

Прикордонники показали збиті над Харківщиною «Ланцети»

Один ворожий ударний безпілотник знищили бійці прикордонної бригади «Сталевий Кордон»: боєприпас виявили у небі над Харківщиною.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Завдяки знешкодженню ворожого БпЛА прикордонники врятували щонайменше одне життя та вберегли військову техніку.

З різницею у декілька годин ще один безпілотник «Ланцет» збили прикордонники бригади «Гарт».

«Розрахунок протиповітряної оборони бригади помітив ціль на Вовчанському напрямку. БпЛА ворога намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників. Швидка реакція та влучний вогонь українських захисників не дозволили ворожій машині для вбивства досягнути своєї цілі», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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