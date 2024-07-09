Прикордонники показали збиті над Харківщиною «Ланцети»
Один ворожий ударний безпілотник знищили бійці прикордонної бригади «Сталевий Кордон»: боєприпас виявили у небі над Харківщиною.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Завдяки знешкодженню ворожого БпЛА прикордонники врятували щонайменше одне життя та вберегли військову техніку.
З різницею у декілька годин ще один безпілотник «Ланцет» збили прикордонники бригади «Гарт».
«Розрахунок протиповітряної оборони бригади помітив ціль на Вовчанському напрямку. БпЛА ворога намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників. Швидка реакція та влучний вогонь українських захисників не дозволили ворожій машині для вбивства досягнути своєї цілі», – йдеться у повідомленні.