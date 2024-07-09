Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 33

Завтра у деяких районах Харкова тимчасово не буде води

Завтра у деяких районах Харкова тимчасово не буде води

КП «Харківводоканал» проведе ремонтні роботи на водопровідній насосній станції в рамках підготовки об’єктів водопостачання до осінньо-зимового періоду.

Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 9:00 до 18:00 10 липня буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісне, Родичі, Флоринка, а також територій гольф-клубу та «Фельдман Екопарку».

Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 