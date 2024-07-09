Сегодня 13:20
Просмотров: 223
Завтра у деяких районах Харкова тимчасово не буде води
КП «Харківводоканал» проведе ремонтні роботи на водопровідній насосній станції в рамках підготовки об’єктів водопостачання до осінньо-зимового періоду.
Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 9:00 до 18:00 10 липня буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісне, Родичі, Флоринка, а також територій гольф-клубу та «Фельдман Екопарку».
Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.