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У Харкові на майдані Театральному заборонений рух транспорту: ремонт теплотраси

У Харкові на майдані Театральному заборонений рух транспорту: ремонт теплотраси

Рух транспорту на майдані Театральному, на ділянці від майдану Поезії до вул. Сумської, заборонений до 30 серпня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з заміни ділянки теплотраси.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Григорія Сковороди, вул. Чернишевською, вул. Гоголя, вул. Скрипника та іншими прилеглими вулицями.

Агентство Телевидения Новости

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