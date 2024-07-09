На Харківщині майстер лісу не побачив як повирубали дерев на понад 2,6 млн грн

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, майстер лісу філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

У травні 2023 року у вказаному лісгоспі здійснювались вибіркові санітарні рубки.

Під час них невідомими особами незаконно було вирубано та вивезено з території майже 300 здорових дерев.

Через несумлінне виконання власних обовʼязків майстер лісу цього «не побачив».

Відповідно до висновку комплексної судової економічної та інженерно-екологічної експертиз, обвинувачений заподіяв державі шкоду на суму понад 2,6 млн гривень.

Правоохоронці викрили майстра лісу. Його судитимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости