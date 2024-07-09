Верещук відвідала Куп’янськ та Харків

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук відвідала Куп’янську громаду на Харківщині, де провела робочу нараду з гуманітарного реагування. Нагальні питання – життєзабезпечення громади, підготовку до зимового періоду, забезпечення вразливих груп населення деревиною, скрапленим балонним газом і гуманітарною допомогою.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові провели нараду щодо забезпечення гуманітарним скрапленим газом вразливих верств населення прифронтових територій Харківщини, Сумщини та Донеччини. Реалізуємо експериментальний проєкт, який дозволить поставляти скраплений газ у балонах для проходження зимового періоду вразливим категоріям населення», – написав Синєгубов.

За словами Синєгубова, одним з предметів обговорення було забезпечення потреб у лісоматеріалах для будівництва фортифікаційних споруд Харківщини.

Також обговорювали питання відшкодування щодо житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок збройної агресії рф, яке розташоване у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости