Користувались землею та не платили оренду: у Харкові з двох підприємств стягують майже 1,4 млн гривень

Слобідською окружною прокуратурою Харкова направлено до суду позовні заяви в інтересах держави в особі Харківської міської ради до двох ТОВ про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за користування земельними ділянками на загальну суму майже 1,4 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про земельні ділянки, розташовані по вул. Матросова та вул. Біологічній у Харкові загальною площею близько 2,4 га.

Встановлено, що двом підприємствам належать нежитлові будівлі, розташовані на вказаних землях, але, всупереч вимогам законодавства, право власності чи користування цими ділянками, не було оформлене.

Таким чином, зазначені ТОВ протягом 2019-2022 років використовували земельні ділянки, не оформлюючи належним чином право на них та, відповідно, не сплачуючи орендну плату.

Сума збитків, завданих Харківській міській територіальній громаді, складає майже 1,4 млн гривень.

Окружна прокуратура, відстоюючи інтереси держави, звернулась з відповідними заявами до суду. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справах.

Агентство Телевидения Новости