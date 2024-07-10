Вішали за зв’язані руки до крана з металевим гаком: судитимуть окупанта, який катував правоохоронців на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного російського військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений намагався примусити українських поліцейських, які опинилися під окупацією у Купʼянському районі, співпрацювати з ворогом.

Так, у селі Огурцівка Купʼянського району на території місцевого фермерського господарства зс рф облаштували катівню, куди привозили українських правоохоронців.

У березні 2022 року обвинувачений разом з іншими окупантами вдерлися до помешкання заступника начальника одного з відділів поліції на території Куп’янського району. Під дулами автоматів вони вивели поліцейського з дому та насильно відвезли його до катівні.

Фігурант вимагав від чоловіка, щоб він погодився працювати в окупаційній поліції. Отримавши відмову, зловмисники піддали поліцейського жорстоким тортурам: використовуючи мотузку, міцно зв’язали зап’ястя рук потерпілого та за допомогою крану з металевим гаком підняли його тіло в повітря. Внаслідок дії сили тяжіння маса тіла чоловіка почала тиснути на зап’ястя, створюючи при цьому нестерпний біль.

За кілька днів ці російські військові вчинили ті самі дії стосовно вже начальника цього відділення поліції.

Не отримавши згоду від обох українських правоохоронців, російські терористи відпустили їх.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости