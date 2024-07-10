Знищено ЗРК, які тероризували Харків з території росії: в ЗСУ розповіли завдяки чому

Нещодавно в Бєлгородській області (Росія) були розбиті зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, якими ворог бив по Харкову.

Як повідомляє УНІАН, про це розповів на брифінгу начальник штабу — заступник командира ОТУ «Харків» полковник Віктор Солімчук.

«Наші підрозділи на передовій отримують певне озброєння та боєприпаси в межах допомоги від західних партнерів. А головне — ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктах, розташованим на території росії», — сказав Віктор Солімчук.

Він додав, що підрозділи Сил оборони на Харківському напрямку також завдають вогневого ураження по живій силі й техніці з раннього виявлення, ще коли вони перетинають кордон.

Втім, за словами Віктора Солімчука, все ще є потреба у засобах протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування, які ті запускають з далекої відстані.

«Також реальною є потреба у високоточному ракетному озброєнні, з можливістю завдавати ударів на всю глибину військ противника — і по пунктах управління, і по ППО, і по районах зосередження, і по інших важливих військових об’єктах на території рф», — додав Віктор Солімчук.

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