Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:13
Просмотров: 213

Знищено ЗРК, які тероризували Харків з території росії: в ЗСУ розповіли завдяки чому

Знищено ЗРК, які тероризували Харків з території росії: в ЗСУ розповіли завдяки чому

Нещодавно в Бєлгородській області (Росія) були розбиті зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, якими ворог бив по Харкову.

Як повідомляє УНІАН, про це розповів на брифінгу начальник штабу — заступник командира ОТУ «Харків» полковник Віктор Солімчук.

«Наші підрозділи на передовій отримують певне озброєння та боєприпаси в межах допомоги від західних партнерів. А головне — ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктах, розташованим на території росії», — сказав Віктор Солімчук.

Він додав, що підрозділи Сил оборони на Харківському напрямку також завдають вогневого ураження по живій силі й техніці з раннього виявлення, ще коли вони перетинають кордон.

Втім, за словами Віктора Солімчука, все ще є потреба у засобах протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування, які ті запускають з далекої відстані.

«Також реальною є потреба у високоточному ракетному озброєнні, з можливістю завдавати ударів на всю глибину військ противника — і по пунктах управління, і по ППО, і по районах зосередження, і по інших важливих військових об’єктах на території рф», — додав Віктор Солімчук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 