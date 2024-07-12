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Прокурори вивчають мікроелектроніку БпЛА, якими рф завдавали удари по Харківщині

Прокурори вивчають мікроелектроніку БпЛА, якими рф завдавали удари по Харківщині

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно з представником CAR вивчають елементну базу електронних плат управління та навігації бойових безпілотних літальних апаратів типу «Герань-2», «Shahed 132/136», частини яких виявлено на території Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Така інформація допомагає міжнародним партнерам встановлювати шляхи постачання мікроелектроніки до російської федерації та припиняти їх функціонування в рамках накладених санкційних обмежень на експорт продукції, що використовується у терористичних атаках проти України.

У липні 2023 року Генеральний прокурор Андрій Костін підписав Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Conflict Armament Research (CAR) – незалежною дослідницькою організацією, яка відстежує постачання зброї.

CAR була заснована у 2011 році, її основною метою є збір доказів поставок зброї під час збройних конфліктів з метою інформування та підтримки ефективного управління та контролю над зброєю.

Організація спеціалізується на співпраці з урядами різних країн, де є наявність військових конфліктів, щоб з’ясувати, як зброя потрапляє до зони бойових дій.

Агентство Телевидения Новости

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