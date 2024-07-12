На Харківщині потяг сбив людину: слідчі розслідують обставини трагедії

11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.

Про це повідомляє ГУ НП в Харківській області.

Мешканець села Таранівка сидів на рейках залізничної колії.

Для уникнення наїзду машиністи неодноразово застосовували світлові та звукові сигнали та екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Слідчі розслідують обставини трагедії.

Минулої доби на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, 13 громадян отримали травми.

Агентство Телевидения Новости