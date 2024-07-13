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Наслідки ворожого обстрілу селища на Харківщині: постраждала мирна мешканка
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 13 липня близько 11:50 російські військові завдали авіаційний удар по селищу Купʼянськ-Вузловий. Отримала поранення 39-річна жінка.
Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та відділення «Нової пошти».
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.