Наслідки ворожого обстрілу селища на Харківщині: постраждала мирна мешканка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 липня близько 11:50 російські військові завдали авіаційний удар по селищу Купʼянськ-Вузловий. Отримала поранення 39-річна жінка.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та відділення «Нової пошти».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости