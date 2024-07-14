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Українські морпіхи накрили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Українські морпіхи накрили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського виявили та знищили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині.

Відео операції опубліковано на Фейсбук-сторінці підрозділу.

«Купка щурів намагалась сховатись в напівзруйнованому будинку під Вовчанськом. Пілоти Грифон 501 окремого батальйону морської піхоти вирішили знищити нечисть, для чого й був застосований FPV-дрон», – йдеться в повідомленні.

За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»), загальні втрати росармії лише на східному напрямку за 13 липня склали:

особового складу – 1154танків – 5бойових бронемашин – 31гармат і мінометів – 33протитанкових засобів – 2автомобільної техніки – 35спеціальної техніки – 6БпЛА – 406пунктів управління БпЛА – 2укриттів – 98складів боєприпасів – 8складів ПММ – 2

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