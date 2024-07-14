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Російські військові обстріляли цивільне підприємство на Харківщині

Російські військові обстріляли цивільне підприємство на Харківщині

14 липня близько 12:00 війська рф обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Зазнала поранень 70-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли Купʼянськ: горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 кв. м.

13 липня орієнтовно о 18:20 збройні сили рф також обстрілювали місто. Дві жінки віком 72 та 73 років поранені. Пошкоджено приватні будинки. Попередньо, ворог завдав ударів по Купʼянську з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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