У Харкові нетверезий водій пропонував патрульним 200 доларів

13 липня близько 23:00 під час патрулювання Шевченківського району Харкова патрульні зупинили авто Renault за порушення комендантської години.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Інспектори повідомили громадянину, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. На прохання надати посвідчення водія керманич вирішив передати поліцейським 200 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости