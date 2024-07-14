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На Харківщині нацгвардійці знищили російський бронеавтомобіль за 500 тис. доларів

На Харківщині нацгвардійці знищили російський бронеавтомобіль за 500 тис. доларів

Спецпризначенці Національної гвардії України – підрозділ ударних БпЛА «Гострі картузи» – показали знищення російської спецтехніки на Харківщині. Цього разу нацгвардійці вдарили по ворожій ББМ «Спартака».

Відео опубліковане у Телеграм-каналі підрозділу.

Такі машини почали випускати у 2019 році, а їхня ціна стартувала від 500 тис. доларів.

«Був зупинений артою та добитий нашими фпв-дронами. На таких ББМ їздять в основному спецпризначенці. Тепер на дорозі смерті на одну бляшанку більше», – додали військові.

Як зазначили нацгвардійці, так має виглядати техніка УВ «Север» на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости

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