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В Україні виростуть ціни на фрукти і ягоди: яка причина

В Україні виростуть ціни на фрукти і ягоди: яка причина

Через дефіцит робочих рук в Україні може знизитись попит на державний грант на садівництво, ягідництво і теплиці. А згодом це вплине на ціни на ягоди і фрукти.

Такий прогноз озвучив аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка, пише AgroNews.

«Адже умови гранту прописують певні обов’язкові нормативи з працевлаштування постійного та сезонного персоналу», – пояснив він.

Якщо взяти весь виробничий ланцюг з посадки продукту і до збирання урожаю та продажу – людей буде не вистачати на всіх етапах через мобілізацію та відтік робочої сили з країни, попереджають експерти. Тому власникам підприємств треба їх шукати, мотивувати, платити більше. Інакше ж – буде збільшуватись час на всі процеси, наприклад, збирання врожаю.

У середньостроковій перспективі нестача робочої сили суттєво вплине і на ціноутворення.

Агентство Телевидения Новости

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