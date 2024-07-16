На Харківщині попрощалися з загиблим поліцейським Олексієм Кощієм

Старший сержант поліції отримав смертельні поранення під час виконання службових обов’язків у селищі Буди Харківського району.

Провести в останню путь полеглого героя зібралися рідні, друзі, колеги, представники військової адміністрації, керівництво поліції Харківщини та обласної прокуратури.

В органах внутрішніх справ Олексій Кощій працював понад 15 років.

13 липня близько 15:40 росіяни завдали ракетного удару по селищу. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 1 Олексій Кощій разом з напарником оперативно прибули на місце влучання. За 20 хвилин обстріл повторився.

Олексій загинув на місці. Його колега Сергія Лопандя отримав опіки та осколкові поранення.

Поліцейському назавжди залишилось 35. Смерть Олексія Кощія – це непоправна втрата для всієї поліцейської родини.

Без чоловіка залишилася дружина, без батька його 9-річний син.

Агентство Телевидения Новости