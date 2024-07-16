На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували оборонні рубежі ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 65 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, що на Харківщині.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв закінчилися, ще два – тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Невського та Макіївки. Українські захисники відбили чотири атаки, ще одна – триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував у районах Верхньокам’янського, Переїзного та Північного. Наші воїни шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення – триває.

На Курахівському напрямку ворог став активнішим – 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири – продовжуються.

Агентство Телевидения Новости