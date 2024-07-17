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На Харківщині водолази знайшли у водоймі тіло чоловіка

На Харківщині водолази знайшли у водоймі тіло чоловіка

16 липня ввечері жителі селища Нова Водолага Харківського району виявили у воді чергового потопельника.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загиблим виявився 69-річний житель Нової Водолаги. Обставини події встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, 14 липня у річці Харків в районі Журавлівського гідропарку потонув чоловік: подія сталася пізно ввечері під час купання. Тіло 23-річного загиблого дістали з води працівники Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби тільки 16 липня. Обставини події встановлюються правоохоронцями.

Агентство Телевидения Новости

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