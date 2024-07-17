Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого авіаційного удару по Боровій на Харківщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 липня близько 4:40 зс рф завдали авіаційний удар по селищу Борова Ізюмського району.

Пошкоджено приміщення автомийки, кафе, приватні та багатоповерхівки будинки.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости