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На Харківщині вогнеборці загасили пожежу на пшеничному полі: врятовано 10 га

На Харківщині вогнеборці загасили пожежу на пшеничному полі: врятовано 10 га

17 липня об 11:38 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на фермерському полі зі стиглою пшеницею.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Подія сталась на околиці села Білоусове Коломацької територіальної громади Богодухівського району.

До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі оперативно відсікли більшу частину врожаю від вогню. Таким чином було врятовано близько 10 га.

Пожежу площею у 2,5 га загасили о 12:50.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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