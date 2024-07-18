На Харківщині поховають захисника, який майже п’ять місяців вважався зниклим безвісти

На війні з рф загинув військовослужбовець, житель села Берестове Близнюківської громади Микола Рудський.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

Микола Рудський разом з батьками жив на Близнюківщині близько десяти років.

«Власної сім’ї так і не встиг створити. У січні цього року йому виповнилося лише 39 років, а вже 28 лютого він загинув поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області», – розповіли в селищній раді.

До лав захисників чоловік став у вересні 2023 року, служив гранатометником десантно-штурмової роти окремої десантно-штурмової бригади.

«Шлях Миколи Рудського додому був тривалим. З кінця лютого і до 16 липня цього року він вважався зниклим безвісти. Тепер після всіх необхідних процедур рідні захисника зможуть нарешті з ним попрощатися», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости