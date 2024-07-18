Із бійця – в інструктори: історія харківського нацгвардійця «Фороса»

Форос – інструктор з бойової підготовки Нацгвардії. Спеціалізується на тактиці малих груп. Починав зі строкової служби. Колишній спецпризначенець. У першу весну після початку повномасштабного вторгнення призвався до першого батальйону 5-ї Слобожанської бригади. Брав участь в обороні Харкова, в боях за Ізюм, Балаклію, Серебрянський ліс – «Ліс Чудес».

Історію нацгвардійця розповіли у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

«Форос», нацгвардієць

Ми тоді знаходились на напрямку Балаклії Харківської області. Я був командиром позаштатної групи розвідки. Ми працювали так званими рейдовими виходами. Називали це «кошмарити орків». Використовували «одноразки» (гранатомети) та стрілецьку зброю.

Перший стрілецький бій був у «Фороса» на Балаклійському напрямку перед Харківською операцією.

«Форос», нацгвардієць

Ми з Іноземним легіоном здійснювали рейд зі знищення техніки противника, але натрапили на засідку. Її ми знешкодили, а потім знищили бронетехніку противника. На той час ми вже мали досвід рейдових виходів. У моїй групі та групі Іноземного легіону були хлопці з дуже багатим бойовим досвідом.

На кремінському напрямку «Форос» та його підрозділ зіткнулися з більш інтенсивними бойовими діями, зокрема штурмового характеру.

«Форос», нацгвардієць

Противник зайняв одну з наших позицій, і нам дали наказ її штурмувати та відбити. Ми рухалися у складі восьми військовослужбовців, поки не вступили у ближній бій. Дистанція до противника була десь 40 метрів. Це був нічний час, і противник перший нас помітив. Проте наші навички дали змогу нам максимально швидко відреагувати, правильно розкритись у бойовий порядок, здійснити маневр та знешкодити противника. Тоді знищили чотирьох російських десантників.

Власне тоді Форос все частіше почав задумуватися над тим, що необхідно передавати свій бойовий досвід. Ворог тоді вже відійшов від тактики непідготовлених лобових штурмів. І цьому потрібно було щось протиставити.

«Форос», нацгвардієць

На Кремінському напрямку я побачив, що противник у Серебрянському лісництві вже був більш підготовлений, діяв максимально професійно. Ворог почав штурмувати позиції, вже використовуючи тактику малих груп: перша група – маневрує, друга – відвертає на себе увагу. Цьому складно протистояти, тому людей потрібно вчити. Тоді я подумав, що хоч я сам можу вправно воювати, але навченого особового складу не так вже й багато. А якщо я передам свої навички, хоча б десяти чи ста побратимам, то мої навички та вміння поширяться відповідно.

Так з 2023 року боєць перетворився на інструктора. На думку нацгвардійця, тактика потрібна для того, щоб максимально продуктивно знищувати ворога та зберегти життя українським захисникам. «Форос» додає, що наразі продовжує вчитись та вдосконалювати свої вміння.

«Форос», нацгвардієць

Була пропозиція від нашої бригади, поїхати за кордон до Німеччини, і там також досить багато взяв для себе у військовій справі, у викладанні, у методології роботи інструктора. Радує віддача наших побратимів, які проходять злагодження разом з нами.

Агентство Телевидения Новости