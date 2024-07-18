Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:43
Просмотров: 94

У Харкові більш ніж на місяць перекрили вулицю в центрі: як об’їхати

У Харкові більш ніж на місяць перекрили вулицю в центрі: як об’їхати

У Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, на ділянці від площі Павлівської до провулка Соборного, буде заборонений рух транспорту до 22 серпня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Університетською, пров. Соборним, пл. Конституції, пл. Павлівською та іншими прилеглими вулицями.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 