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У Харкові більш ніж на місяць перекрили вулицю в центрі: як об’їхати
У Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, на ділянці від площі Павлівської до провулка Соборного, буде заборонений рух транспорту до 22 серпня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Університетською, пров. Соборним, пл. Конституції, пл. Павлівською та іншими прилеглими вулицями.