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Харківщина отримає кілька газотурбінних установок

Харківщина отримає кілька газотурбінних установок

Харківщина отримає 5 газотурбінних установок загальною потужністю близько 100 МВт.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ці установки передадуть на одне з енергогенеруючих підприємств області – такого масштабного проєкту на Харківщині та в Харкові ще не було, зазначив Синєгубов.

«Серед лідерів підтримки – УВКБ ООН. За два роки повномасштабної війни ці партнери підтримали понад 258 тисяч людей на Харківщині, а з початку 2024 року надали людям в регіоні понад 109 тисяч різних послуг, зокрема грошову допомогу, психосоціальну підтримку, правову допомогу та допомогу з ремонтом будинків», – підкреслив очільник ХОВА. 

Агентство Телевидения Новости

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