На чемпіонаті Європи з велоспорту спортсменка з Харківщини здобула «бронзу»

Чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів відбувся у Німеччині.

Про це повідомляє ХОВА.

Харківська велосипедистка Алла Білецька показала третій результат у кейрині серед молоді (U-23). Спочатку вона впевнено виграла півфінальний заїзд, випередивши в ньому двох суперниць з Франції, а також з Нідерландів, Великої Британії та Італії. У фіналі Алла Білецька фінішувала на третій підсумковій позиції та здобула бронзову нагороду.

Загалом на цьому чемпіонаті збірна України здобула 1 золоту та 2 бронзові медалі.

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