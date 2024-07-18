Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 137

На чемпіонаті Європи з велоспорту спортсменка з Харківщини здобула «бронзу»

На чемпіонаті Європи з велоспорту спортсменка з Харківщини здобула «бронзу»

Чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів відбувся у Німеччині.

Про це повідомляє ХОВА.

Харківська велосипедистка Алла Білецька показала третій результат у кейрині серед молоді (U-23). Спочатку вона впевнено виграла півфінальний заїзд, випередивши в ньому двох суперниць з Франції, а також з Нідерландів, Великої Британії та Італії. У фіналі Алла Білецька фінішувала на третій підсумковій позиції та здобула бронзову нагороду.

Загалом на цьому чемпіонаті збірна України здобула 1 золоту та 2 бронзові медалі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 