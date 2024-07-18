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Головний бухгалтер, кур’єр та водій: вакансії тижня в Харківській області

Головний бухгалтер, кур’єр та водій: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 18 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальних 2328 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Кур’єр – 40 000 грн.  2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.  3. Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн.  4. Майстер цеху – 31 000 грн.  5. Головний бухгалтер – 30 500 грн.  6. Токар – 30 000 грн.  7. Лікар-стоматолог-терапевт – 29 990 грн. 8. Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн.  9. Інженер-програміст – 28 595 грн.  10. Начальник відділу – 25 390 грн.  

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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