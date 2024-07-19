СБУ заочно оголосила підозру російському злочинцю, який віддавав накази руйнувати населені пункти на Харківщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника командування військ рф, який віддавав накази стирати з лиця землі мирні українські села на Харківщині

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Мова йде про полковника Олександра Лазарєва – начальника штабу, заступника командира 18 мотострілецької дивізії 11 Армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу країни-агресора.

Цей російський військовий підрозділ з березня до вересня 2022 року брав участь у захопленні територій Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Встановлено, що полковник зс рф Лазарєв особисто віддавав злочинні накази своїм підлеглим здійснювати систематичні масштабні невибіркові удари по цивільних об’єктах на території селищ Малинівка, Коробочкине та Осиковий Гай Чугуївського району, де в той час не було військовослужбовців і техніки Збройних Сил України.

Окремими цілями, які визначав для ураження російський командир, були об’єкти автодорожньої галузі: автодорожні підприємства, автодороги, мости тощо.

Для цього російський командир наказував використовувати некеровані реактивні снаряди РСЗВ «Град», щоб зруйнувати якомога більше українських цивільних об’єктів.

Ці злочинні дії російського полковника Лазарєва призвели до тяжких наслідків для Української держави: загибелі мирних людей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, заподіяння матеріальних збитків у вигляді руйнування приватних будівель, знищення майна людей і пошкодження цивільної інфраструктури.

За даними слідства, вчиняючи ці воєнні злочини полковник зс рф Лазарєв у змові з іншими представниками військового командування держави-агресора мали на меті тероризування мирних мешканців Харківської області, припинення роботи об’єктів цивільної інфраструктури та промисловості, а також створення непридатних умов для існування цивільного населення у цих населених пунктах.

Наразі зібрано доказову базу, на основі якої слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському воєнному злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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