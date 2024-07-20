На Харківському та Куп’янському напрямках відбулося 15 бойових зіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 липня. 878 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області; Торецьк, Північне, Щербаківка, Бересток, Залізне, Новоселівка Перша, Олександропіль, Тимофіївка, Вовче, Гродівка Донецької області; Лобкове, Кам’янське, Мала Токмачка та Новоданилівка Запорізької області.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости