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Двоє загиблих, четверо поранених: наслідки нічної ракетної атаки на Харківщину

Двоє загиблих, четверо поранених: наслідки нічної ракетної атаки на Харківщину

20 липня близько 3:15 ворог завдав ракетного удару по місту Барвінкове Ізюмського району. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Зазнали поранень четверо людей: двоє чоловіків та двоє жінок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено понад 50 житлових будинків, господарчі приміщення. За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома ракетами «Іскандер».

19 липня орієнтовно о 23:45 війська рф здійснили ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у селі Олексіївка Богодухівського району. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, зс рф застосували по населеному пункту ракету Х-59.

За процесуального керівництва Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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