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На Харківщині поліція повернула додому 16-річного підлітка

На Харківщині поліція повернула додому 16-річного підлітка

20 липня о 8:20 до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась жителька селища Хорошеве. Вона повідомила правоохоронцям, що 19 липня близько 20:00 16-річний названий син пішов з дому до друзів та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські розпочали заходи щодо встановлення місцеперебування підлітка. Протягом години правоохоронці знайшли хлопця та повернули додому. Він знаходився вдома у товариша. За даними поліції, жодних протиправних  дій щодо нього скоєно не було.

З хлопцем проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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