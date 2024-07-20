На Харківщині поліція повернула додому 16-річного підлітка

20 липня о 8:20 до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась жителька селища Хорошеве. Вона повідомила правоохоронцям, що 19 липня близько 20:00 16-річний названий син пішов з дому до друзів та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські розпочали заходи щодо встановлення місцеперебування підлітка. Протягом години правоохоронці знайшли хлопця та повернули додому. Він знаходився вдома у товариша. За даними поліції, жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

З хлопцем проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости